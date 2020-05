Taavi Aasa ootus Eesti Raudteele: Hiina kaubad võiksid Põhjamaadesse liikuda läbi Eesti

«Eelmine Eesti Raudtee nõukogu otsustas juhatust väga heldelt premeerida, aga Eesti Raudtees on olukord, kus kaubamahud mitte ei kasva, vaid vähenevad. Ma ei ole hea töö puhul juhtkonna premeerimise vastane, aga see eeldaks, et ettevõttel läheb hästi ja makstaks näiteks dividendi,» põhjendas Aas eelmise nõukogu tagasikutsumist.

Majandusminister näeb, et riigiettevõtte tulevikukasv võiks tulla Hinna kaubavedudelt. «Ma ootaks esmalt, et kaubamahud stabiliseeruks. Perspektiivis võiksid nad ka muidugi ka kasvada. Teeme tööd, et konteinervedusid juurde saada. Rääkisime Transestonia konverentsil just Hiina, Venemaa, Kasahstani ja Rootsi esindajatega, et Hiinast Rootsi ja Norra minevad kaubad liiguksid läbi Eesti. Eeldaksin selles suunas ka Eesti Raudtee aktiivset kaasa rääkimist.»

Uude Eesti Raudtee nõukokku kuuluvad TREV2 juhatuse esimees Sven Pertens, Kaido Zimmermann RB Railist, Amserv Grupi tegevjuht Rene Varek, Soraineni advokaat Carri Ginter rahandusministeeriumist riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer.

Lennundus

Eestist on praegu ühendused viide sihtriiki. Lähiajal kaob aga Valgevene liin ära ning alles jääb neli. «Vaatame lennuliinide avamist epidemioloogilisest olukorrast lähtuvalt. Kolme Balti riigiga oleme liikumisvabaduse kokku leppinud. Piiratud vaba liikumine on ka Soomega. Lisaks on meil toimiv ühendus täna olemas Frankfurdiga,» loetles Aas.

Tema sõnul võib olemasolevaid võimalusi kasutada ka turismi eesmärgil, kuid tema seda soovitada ei julge. Jah, Lätti ja Leetu on põhimõtteliselt võimalik ka turismireisile minna. Ma küll ei kutsu kedagi üles, aga võimalus on olemas ja Balti riikidesse sisenedes karantiinis ei pea olema.»

Aas teatas tänasel pressikonverentsil, et Läti lennuettevõte airBaltic ei saa Eesti riigilt luba Kopenhaagenisse ja Amsterdami lendamiseks. «AirBaltic esitas soovi lennata Tallinnast veel järgmistesse sihtpunktidesse. Olukorda hinnates on mõistlik lubada praegu lendamist vaid Oslosse. Kopenhaagenisse ja Amsterdami ei võimalda liini avamist riikides valitsev tervislik olukord. Aga see paraneb päris kiiresti ja me võime lähiajal selle otsuse üle vaadata,» oli Aas optimistlik.

Ta toonitas, et kuigi Eestist võib uuel nädalal Norrasse liinireis toimuda, siis eestlased riiki siseneda ei saa. «Enne pileti ostmist tuleks vaadata, kas sihtriik ikka lubab teiste riikide kodanikke oma territooriumile või mitte. Norra hetkel Eesti kodanikke oma riiki ei luba. Seega võiks praegu see lend olla suunatud Tallinnas paiknevatele Norra riigi kodanikele. Ja Norrast tagasi tulla soovivatele eestlastele.»