Elron laiendab rongides seisuala

Kui seni tuli väikelastega reisijatel vanker või käru jätta rattahoidikute alla, siis pärast ümberehitusi mahuvad need ära igasse vagunisse, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Kui me näeme, et siin uste juures nagunii tihti seistakse, siis me soovime inimestele pakkuda mugavamat seisuvõimalust,» selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.