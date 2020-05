Kas oled näinud? ⟩ Politsei otsib Tapa vallas hooldekodust lahkunud meest

Oma tervisliku seisundi tõttu võib Andrei kõrvalise abita ohtu sattuda. Mees on ka varem sarnaselt hooldekodust lahkunud, viimati tänavu aprillis. Siis leidis politsei mehe tänu tähelepaneliku kodaniku vihjele Tõõrakõrve küla lähistelt

Andrei on 170 sentimeetrit pikk ja ta on keskmise kehaehitusega. Tal on hallid lühikesed juuksed, seljas hallide ja punaste triipudega kampsun ning jalas dressipüksid ja sussid.