Paet: riik peaks lubama Air Balticul Hollandisse ja Taani lennata

«Air Baltic natukene ruttas sündmustest ette. Nad kahtlemata arvestasid sellega, et kolme Balti riigi vahel on liikumine vaba ja soovisid võimalikult kiiresti oma tegevust alustada. Tõenäoliselt on siin ka soov turgu võtta. Õige on ikkagi see, et Eesti riik teeb need otsused, kuhu me lubame lennata ja kuhu me ei luba lennata,» kommenteeris Aas ERR-ile.