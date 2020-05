Sotsiaaldemokraadid: iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi

Täna saab töötuskindlustushüvitist 33 protsenti ning töötutoetust 26 protsenti kõigist töötutest. «Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha!» seisab SDE avalduses.