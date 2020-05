FOTOD ⟩ Ebaturvaline ostlemine ja tormijooks ostukeskustes

Kaubanduskeskustes ja kauplustes on avamise järel kohustuslik järgida 2+2 reeglit. Kuid lugejate piltide põhjal paistab, et sellest väga kinni ei peeta. Ka maskikandjaid on äärmiselt vähe.

Tallinna munitsipaalpolitsei amet käis täna Krstiine, Stroomi, Admirali ja Mustika keskustes. «Olukord on enam-vähem hea. Inimesed jälgivad 2+2 reeglit. Probleemiks on see, et liigutakse peredega koos. Vähemalt nii väidetakse. Aga küsimus on selles kas kõik on tõesti pereliikmed,» lausub avalike suhete peaspetsialist Meeli Hunt.



Pärast Postimehe helistamist saatis mupo patrulli Rocca Al Mare keskusesse.