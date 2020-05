Toitumisterapeut annab nõu, kuidas seljatada kevadväsimus

Õiged toitainekooslused, vitamiinid ja tervis on üldjuhul üsna keerukas teema. Palju on eriarvamusi, mida ja kui palju on sobilik süüa. Kevadväsimus on paljude jaoks aga iga-aastane teema ning ilmselt kannatavad mitmed meist mingil määral mõne toitaine puuduse käes.

Saarsalu sõnul ei olegi inimese kehas toimuvat meie eluajal võimalik lõplikult mõista, sest kogu aeg avastatakse midagi uut ja ilmselt jätkub see nii veel pikka aega. Seega on ka toitumisteadus ajas üsna muutuv.

«Ühest küljest on see positiivne, et uusi teadmisi inimkeha toimimise, toidu ja toitainete kohta tuleb juurde, kuid selle suure infotulvaga peab suutma kursis olla. Enda puhul võin küll öelda, et olen elukestev õppija ja täiendan end pidevalt.»

Saarsalu sõnul jääb toiduteaduse õppimise juures alati oluliseks, kuidas muuta teooriateadmiste praktikas rakendamist lihtsamaks. Saarsalu sõnab, et raamatust on lihtne lugeda, kuidas tuleb toimida, aga tegelikkuses harjumusi muuta on märksa suurem pähkel.

Kevadine praktika

Toitumisterapeut Siret Saarsalu soovitab pöörata tähelepanu söögi kiudainerohkusele ja tõsta uuesti au sisse hapendatud toidud. FOTO: Erakogu

«Kindlasti ei peaks kohe tormama toidulisandite järele. Pigem peaks kevadel leidma uusi vitamiiniallikaid,» ütleb Saarsalu. Kuna talve lõpuks on keldris seisvad porgandite ja sügavkülmas hoitud marjade vitamiinide tase langenud, võrreldes saagi korjamise ajaga, tasub toitumisterapeudi sõnul õue kevadilmu nautima minna ning selle juures korjata kõike seda, mis värskelt tärkamas on – karulauk, nõges, rabarber, võilill, kuusevõrsed ja palju muud. «Sutsuke looduse tärkavat jõudu salati või smuuti sees on igati omal kohal. Kindlasti on see suurem maitsenauding, kui kapsli kujul vitamiine juurde võtta.»

«Karulaugus näiteks on kolm korda rohkem C-vitamiini kui sidrunis. Samuti on ideaalseks kevadiseks vitamiiniallikaks idud ja võrsed, mida saab väga lihtsal ja kiirel moel ka kodus kasvata. Suvel tasub süüa kõike värsket ja kodumaist, mida meile pakutakse. Nii palju marju, puu- ja köögivilju ning metsaande, kui keha vastu võtta jaksab.»

Saarsalu sõnul on vastavalt hooajale valitud värske tooraine kõige parem vitamiiniallikas. «Köögiviljade väärtust saab tõsta veelgi, kui seda hapendada. Ise katsetasin just hiljuti karulaugu hapendamist – sai väga huvitav, maitsev ja on katsetamist väärt!»

Toitumisterapeut soovitab kevade ja valgemate ilmade saabudes minna rohkem õue jalutama. «Värske õhk, päike ja füüsiline aktiivsus tõstavad kohe märgatavalt meeleolu ja parandavad enesetunnet.»

Toitainete puuduse märgid

Saarsalu ütleb, et toidulisandina tasub juurde võtta D-vitamiini, kuna meie talved on üsna päikesevaesed ja ainult toiduga on seda pea võimatu piisavas koguses kätte saada. «Teiste vitamiinide ja mineraalainete puhul soovitan eelnevalt vereanalüüside abil kindlaks teha, kas lisandi järele vajadust on või mitte.»