Hiina peaepidemioloog: kohalikud võimud ei rääkinud viiruspuhangu alguses tõtt

Pärast arsti saabumist Wuhani jaanuari keskel teatati, et uus koronaviirus võib kanduda edasi inimeselt inimesele. Samas keeldusid kohalikud võimud seda tunnistamast ja nimetasid koroonaviiruse olukorda piirkonnas kontrollitavaks.

«Sel ajal ei tahtnud kohalikud omavalitsused tõtt rääkida. Alguses nad vaikisid ja siis ütlesin, et võib-olla on meil see nakatunute arv hoopis suurem,» lausus Zhong Nanshan.