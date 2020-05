Erakondade rahastamise järelevalve komisjon uurib suurt annetust Keskerakonnale

Sel nädalal esitas erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) Keskerakonnale päringu, et uurida, kas erakond on kontrollinud ettevõtja Jana-Helen Juhaste 50 000 euro suuruse annetuse päritolu, ERJK on esitanud selle kohta teate ka maksu- ja tolliametile.