Interaktiivne graafik ⟩ Naabritest kõrgema nakatumise tasemega Eesti sai viiruse kontrolli alla

Graafik näitab kahe nädala summaarset koroonaviirusesse nakatumise taset 100 000 elaniku kohta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et loomulikult ei ole Eesti ainukene riik Euroopas, kes on viiruse leviku tõkestamisel hästi hakkama saanud. Kui vaadata nakatumise trendi, siis pea terve Euroopa on saanud puhangu kontrolli alla.

«Eesti, Läti ja Leedu on riigid, kus on nakatumine olnud konkreetselt madalam, on see siis tulnud heast kohapealset reageerimisest või ka sellest, et meil on elanikkonna tihedus teine, kui ELi suurriikides. Vahe on olnud ka meetmetes, mida erinevad riigid on rakendanud. Me teame, et eriolukord kehtib kõikides Balti riikides,» ütles Kiik.

Kuigi riigid hakkavad pandeemiapuhangu järel taas piire avama, tuleks Kiige sõnul toetada Eesti linnu, kus teenuspakkujad sõltuvad turistidest.

«Et tuleks toetada Eesti turismisektori taastumist, siis oleks loomulikult tore, kui inimesed seoksid oma puhkuseplaanid Eestiga. Reise planeerides tuleb arvestada sellega, et nakkusoht on madalam kodumaale jäädes ja kõrgem liikudes Kesk- või Lõuna-Euroopas. Oht on veel kõrgem, liikudes Euroopast välja. Ja kui me räägime Baltikumist, siis Läti ja Leedu näitajad on hetkel suhteliselt meiega sarnased,» ütles Kiik.

Ta märkis, et maailmas on tähelepanu pälvinud Island, kes alustas väga aktiivselt elanikkonna testimist ja sai haiguspuhangu kiiresti kontrolli alla. Väikeste numbritega paistsid silma ka Kreeka, Horvaatia, Sloveenia ja Slovakkia.

Kui kaua tuleks veel 2+2 reeglist kinni pidada, sõltub sotsiaalministri sõnul sellest, milline on edaspidi nakatumise tase.