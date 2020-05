Mihhail Korb: inimeste tervis on tähtsam kui miski muu

Postimees avaldab Mihhail Korbi kommentaari muutmata kujul.

Tuntud suhtekorraldaja Meelis Kubits kirjutab ajalehes Postimees ilmunud arvamusloos, et majanduslangust ei tekitanud kriis tervishoius. Kubits väidab, et majanduskriis on eriolukorra kehtestamise ja hirmutamise! tagajärg. Veel kritiseerib Kubits valitsuse otsust lähtuda raha asemel inimeste tervisest.

Mul ei ole sõnu! Kuna Kubits on isik, kelle arvamust paljud kullana võtavad, olen kohustatud sekkuma. Ei ole saladus, et valitsusse kuuluvad eripalgelised erakonnad, kuid seda võin ma kinnitada, et koroonaviiruse tõkestamisel oldi ühte meelt - inimeste tervis on tähtsam kui miski muu. Usun, et sellele seisukohale jäädakse kindlaks ka siis, kui nn teine laine Eestit tabab.

Kubits näib olevat Rootsi-usku, kus rahvas pandeemiat eirates kohvikutes seltsielu naudib. Numbrid räägivad aga Eesti kasuks. Rootsis on COVID 19 haiguse tagajärjel surnud tänaseks ligi 3700 inimest, samas Eestis on surnute arv viiruse tagajärjel 63. Kui Eestis lisandub COVID positiivseid päevas stabiilselt alla 10, siis Rootsis on viimastel päevadel uusi nakatunuid üle 400.

Pisut järele mõeldes on täiesti mõistetav, miks Kubits sellise seisukohaga välja tuli. Tema ettevõte esindab kitsast ringi jõukaid ärimehi, kelle huve nüüd läbi enda isiku esindada üritab. Ja pange tähele pisikest nüanssi - mainitud artiklis on Kubitsa nime all märge «kolumnist». Konteksti arvestades olnuks aus panna «suhtekorraldusettevõtte Corpore juht». Kubitsa maailmavaatest annab aimu kasvõi tema sulest ilmunud arvamuslugu pealkirjaga: «Taavi Rõivase ajal lõi demokraatia õitsele». See ütleb kõik.

Jüri Ratase juhitav valitsus ei tahtnud korrata eelmise majanduskriisi ajal tehtud vigu ning mõjude leevendamiseks töötati välja mitmekülgne meetmete pakett. Kõige positiivsema tagasiside on pälvinud koostöös Töötukassaga käivitatud töötasu hüvitise maksmine, mida ka ühe kuu võrra pikendati. Eesmärk on toetada raskustes töötajaid ja tööandjaid ning vältida laiaulatuslikke koondamisi, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam.

Raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjatele on kriisi võimalikult kiireks ületamiseks ette nähtud 25 miljonit eurot ja Eesti ühele edukamale ettevõttele Tallink andis riik 100 miljonit eurot laenu. Tänu riigi toele on Nordica valmis lendudega alustama esimesel võimalusel ja tagama seeläbi otseühendused Eesti inimestele vajalikesse sihtkohtadesse. Majanduse elavdamiseks suunas valitsus lisaraha ka tee-ehitusse, korterelamute rekonstrueerimiseks ja kohalikele omavalitsustele ootamatute kulude katteks.