Otse Postimehest ⟩ Eriolukord õpetas võtma teadlasi tõsiselt

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo on tervishoiualase hädaolukorra juht. «Hädaolukorra juhil on palju võimalusi, kuidas kaasata teisi asutusi hädaolukorra sündmuse lahendamiseks. aga ühiskondlike piirangute seadmiseks peavad olema legaaljuriidilised alused,» selgitas Jürilo.

Terviseameti juht selgitas, et piirangute kehtestamise õigus on neil olemas, aga üleriigilisi meetmeid rakendab siiski valitsus. «Kui rääkida meetmete rakendamisest, siis näiteks Raatuse ühiselamu näitel oleks tegevusplaan järgmine: Terviseamet teeb koostöös konkreetse asutuse või ettevõtte omanikuga selgeks nakatumise algpõhjuse. Hinnatakse, kui suur hulk inimesi võib olla nakatunud ja sellest olenevalt otsustatakse meetmed, sealhulgas vajadusel karantiin,» kirjeldas ta. «Kui peaks tekkima vajadus ühiskonnas oluliselt laiemaid piiranguid kehtestada (näiteks üleriigiline ürituste piirang), siis ka uuendatud [hädaolukorra - toim.] seadus ütleb, et sellised otsused teeb vabariigi valitsus,» kinnitas Jürilo.

Terviseamet on valmis kolmeks võimalikuks Covid-19 viiruse leviku stsenaariumiks. Esiteks, haigus jääb mõõdukalt ühiskonda püsima läbi hooaja. Teiseks, haigus hakkab käima lainetena sõltumata aastaajast ja kolmandaks, võib [Covid-19 viirus - toim.] jääda käima sesoonselt, mis tähendab, et gripihooajal on viirus tõenäoliselt meie hulgas,» sõnas Jürilo, lisades, et kolmas variant on kõige tõenäolisem.

Häda- või eriolukord?

Justiitsminister Raivo Aeg selgitas, et juriidilises mõttes kehtib hädaolukord siis, kui ühiskonnas on oluline tõrge või ulatuslik probleem, aga see ei ole kasvanud nii suureks, et oleks vaja välja kuulutada eriolukord. «Hädaolukord ei nõua valitsuse või ametkonna eraldiseisvat otsust. Lihtsalt konstanteeritakse fakti, et saabunud on situatsioon, mil on tekkinud hädaolukord,» sõnas minister. «Hädaolukord ei vaja lõppkuupäeva ega juriidilisi käike. Tuleb lihtsalt jälgida, millised arengud toimuvad,» kirjeldas ta.

«Viimati [enne koroonakriisi - toim.] oli hädaolukord näiteks Võrumaa tormi ajal, mil tekkis ulatuslik elektrikatkestus. Seda võib defineerida lokaalse hädaolukorrana,» kirjeldas ta, lisades, et olukord ei olnud eriolukorda kehtestamiseks piisavalt raske.

Samas oli justiitsministri hinnangul vaja koroonakriisi lahendamiseks vaja välja kuulutada eriolukord. «Seda oli vaja selleks, et rakendada ulatuslikult erimeetmeid: tervishoiu-, majandusmeetmeid ja piirata liikumisvabadust. Paljudel juhtudel saab neid rakendada ainult eriolukorra tingimustes,» kinnitas ta.

Justiitsminister Aeg selgitas, et hädaolukorra seaduse muutmine oli vajalik eriolukorrast väljumiseks. «Varasemalt oli karantiini kehtestamine pärsitud sellega, et ühiskonda pidi ohustama eriti ohtlik nakkushaigus, mis on seaduses üles loetletud. Ja kui nüüd uut nakkushaigust selles loetelus ei olnud, siis olimegi dilemma ees, et kuidas käituda,» tõi ta välja eelneva seaduse puudujäägi. «Lihtsalt see samm ei olnud hädaolukorras hästi läbi mõeldud. Nüüd saab Terviseamet uudse ohtliku nakkushaiguse puhul kehtestada karantiini,» lausus minister.