Järelvaadatav ⟩ Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valiti Tiit Land

Tiit Land on aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Ta oli aastatel 2000–2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.

Land kaitses 1994. aastal Stockholmi Ülikoolis doktorikraadi neurokeemias ja neurotoksikoloogias ning läbis järeldoktorantuuri Ameerika Rahvuslikus Tervise instituudis aastatel 1994–1999.

Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb TTÜ rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise.

Tiit Landi esitas rektorikandidaadiks rühm Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuid.

Lisaks Tiit Landile kandideeris TTÜ senine rektor Jaak Aaviksoo. Tema esitasid rühm TTÜ nõukogu liikmeid, hulk ülikooli professoreid inseneri-, IT- ja loodusteaduskonnast ning mitmed haldustugistruktuuri üksuste juhid ja töötajad.

Samuti kandideeris rektoriks TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituudi direktorina töötav Jarek Kurnitski. Tema kandidatuuri esitas rühm inseneriteaduskonna emeriitprofessoreid.

Tehnikaülikooli rektori valis ülikooli 11-liikmeline nõukogu salajasel hääletusel. Tehnikaülikooli nõukokku kuuluvad Gunnar Okk, Maive Rute, Heiti Hääl, Ardo Kamratov, Tõnis Kanger, Robert Kitt, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv, Mart Saarma ja Andres Öpik.

Tiit Land asub TTÜ rektorina ametisse 1. septembril. Rektori ametiaeg on viis aastat.

Nõukogul on Landile konkreetsed ootused

Tehnikaülikooli nõukogu esimees Gunnar Okk ütles valimiste järgsel pressikonverentsil, et kolme kandidaati oli väga raske üks ühele võrrelda. «Aga tahaksin tänada kõiki kolme kandidaati selle töö eest ja nende pingutuste eest, mida nad tegid, et saada kandidaadiks, kõikide sisukate debattide eest, mis on olnud nõukogu liikmetega ja võib öelda, et valik osutus palju keerulisemaks, kui alguses arvasime,» sõnas Okk.

TTÜ nõukogu aseesimees Maive Rute märkis, et TTÜ ei ole täna nagu viie aasta eest, kui ametisse astus senine rektor Jaak Aaviksoo. «See ei tähenda, et ülikool oleks valmis ja tänasel koosolekul arutasime omavahel ülikooli ees olevaid arengukohti ja mõtlesime, kes oleks tänasele kõige õigem eestvedaja. Sealt kerkisid ka mõned täiendavad ootused uuele rektorile,» märkis Rute.