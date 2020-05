Jüri Luik: liitlaste õppused Balti regioonis peavad jätkuma

Kaitseministrid rõhutasid, et vaatamata viirusega seotud olukorrale on Balti kaitsekoostöö tihe ja riikide kaitsejõud tavapärases valmiduses. On selge, et julgeolekuohud meie regioonile ja vajadus usutava heidutuse järele pole kuhugi kadunud. Ka viiruse tingimustes peaksid NATO liitlased leidma viisi jätkamaks õppuste-alast koostööd. Baltimaade eesmärk on hoida kaitsejõudude valmidust ja tugevdada heidutust, mistõttu tuleb läbi viia 2020. ja 2021. aastaks planeeritud rahvusvahelised õppused, tõdesid Luik, Pabriks ja Karoblis.