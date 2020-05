Teisipäeval algavad teetööd segavad liiklust kolmes maakonnas

Teisipäevast juuli lõpuni on liiklusele suletud Viljandimaal Suure-Jaani – Olustvere maantee Kärevere–Olustvere lõik seoses maantee rekonstrueerimisega. Ümbersõit on korraldatud Jaska kaudu.

Teiepäevast neljapäevani on liiklusele suletud Lääne-Virumaal Eisma–Kandle maantee teeremondi tõttu suletud. Ümbersõit on korraldatud Vainupea–Karula–Kandle kaudu. Sulgemisalas on läbipääs tagatud kohalikele elanikele ja operatiivsõidukitele.