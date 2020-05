AKI aastaraamat ⟩ Vangid ujutasid andmekaitse inspektsiooni küsimustega üle

Teabenõudega saab küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Näiteks, asutuse käskkiri on juba loodud dokument, mida võib teabenõudega saada, kui sellele ei kehti avaliku teabe või eriseadusest tulenevat juurdepääsupiirangut.

AKI-le on tavapärasteks küsimusteks saanud: millal vahetatakse katkine aken?; mis kuupäeval on pildistamine?; kuidas toimub vangla ventilatsioonisüsteemi eest hoolitsemine?; kuidas kasutada vangla osakonna külmikut?

«Sageli ilmnes, et kinnipeetavatele on juba vastatud, kuid vastus on tulnud peale teabenõudele vastamiseks ette nähtud aega, milleks on viis tööpäeva, sest kui tegemist ei ole juba valmis dokumendiga ja informatsiooni tuli koguda erinevatest dokumentidest, võtabki vastamine kauem aega,» on selgitus AKI aastaraamatus. Selliseid ebakorrektsed vaided jäävad rahuldamata