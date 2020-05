Fotod ⟩ Pärnamäe kalmistult varastati hinnaline küünlajalg

18. mail teatati politseile, et Pärnamäe kalmistult on ühelt hauaplatsilt varastatud suur metallist ja värvilisest klaasist tehtud küünlaalus. Vargad kasutasid küünlajala eemaldamiseks metallilõikurit, teatas politsei pressiesindaja.

Enam kui kolm kümnendit surnuaial olnud küünlajala autor on klaasikunstnik Dolores Hoffmann. Tegemist on ainulaadse ja kordumatu käsitsi valmistatud tööga, millel 10 cm paksused värvilise klaasi (kollane, punane, sinine, roheline) plokid, mis on rombiks lihvitud ja suunatud eri ilmakaartesse.