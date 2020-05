1. juunist hakatakse Tallinna tasuta ühistranspordis jälle pileteid kontrollima

Toompere sõnul hakkavad piletikontrolli inspektorid tööülesandeid täites kasutama kõiki vajalikke kaitsevahendeid. «Ilmselt on kõige otstarbekam kasutada kauplusetöötajate seas laialt kasutuses olevaid visiire, kindlasti kaitsekindaid ning iga trammi või bussi kontrollimise järel toimub ka käte desinfitseerimine. Loodame inimeste mõistlikule käitumisele, et transpordi kinnipidamine kestaks võimalikult lühikest aega ja ka seda, et valideerimisekohustus ei ole linnaelanikel vahepeal meelest läinud,» ütles Toompere.