Seeder: erakondade rahastamise kontroll vajab suuremat usaldusväärsust

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder põhjendab otsust sellega, et riigikontrollis näiks kogu protsess varasemast sõltumatum välja. «Nii nagu kohtupidamise kohta öeldakse, et see mitte ainult ei pea olema, vaid ka näima usaldusväärne. Kui me ise nimetame enda üle järelevalve teostajad, siis siin on olemuslikult konflikt, mis usaldust ei suurenda,» rääkis Seeder intervjuus ERRile.