OTSE POSTIMEHEST ⟩ Riigikontrolör Holm: See on suur punane rätik, mis otse meile kätte surutakse

Sellisel juhul ei tohiks riigikontroll tunduda koht, kus pääseb hõlpsamini. Ma küll ei pea riigikontrolli kohaks, kus lihtsamini hakkama saaks. Me tegeleks selle teemaga ääretult tõsiselt. Vähemalt sama hästi kui komisjon, aga see ei ole teema veel.

Selle rolli üle võttes peaksite te muutuma ka karistusorganiks.

Jah, seal on mitmeid küsimusi, näiteks Riigikontrolli seaduse paragrahv 14 räägib poliitilisest sõltumatusest otsuste tegemisel. Väga halb oleks, kui ühte potti hakataks panema meie ettekirjutusi erakondadele ja siis näiteks mõne ministeeriumi suhetes, kus on selle erakonna minister, tehtud auditit. Väga halb, kui neid asju hakatakse ühte potti panema. Seal on teatud riskid, mida tasuks vältida. Me ootame parlamentaarset debatti, loodan, et tuleb mõistlik debatt.

Aga äkki see ei olegi halb mõte, kui te ütlete, et teeksite seda väga hästi, võib-olla te peaksitegi seda tegema hakkama ja looma eraldi üksuse selleks?

Pigem oli see hästi tegemise vastus reaktsioon teie küsimusele, et äkki riigikontroll on äkki koht, kus hõlpsamini saaks. Mõtleme korra selle komisjoni peale, kui probleem on selles, et sinna esitavad liikmed erakondade esindajad. Äkki oleks lahendus selline, et ei esita sinna liikmeid erakondade esindajad, vaid näiteks ka Eesti Pank, rektorite nõukogu, teadusteakadeemia oma nõukogu oma esindaja, selle kaudu saaks seda komisjoni sõltumatumaks muuta, kui see oli põhiprobleem. Riigikontroll saaks jääda oma eesmärkide juurde.

Mida teeks Riigikontroll selle rolli üle võttes teistmoodi praegusest järelvalvekomisjonist?

Kui on samasugused reeglid, siis ma arvan, et me samasuguste reeglite raames saame ka samasuguse tulemuse tuua. Kui on näha, et see otsus on kindel, siis meil oleks ka ettepanekuid, kuidas tõhustada erakondade järelvalvet. Siis peaks seda seadust vaatama ka sellest nurgast, kuidas tõhusamaks seal mõningaid aspekte muuta.

See on selgelt suur punane rätik, mis otse meile kätte surutakse.

Seal eelnõus on kirjas üks hoiatav piirang, nimelt, et rikkumised aeguvad 3 aasta jooksul teo toimepanemisest. Mis te sellest arvate?

Ei näe nende koostajate peadesse, mis selle punkti ajend täpselt oli. Seletuskirjast ma sain aru, et aegumist tahetakse panna selleks, et ei toimuks ebamõistlikul ajal ootamatusi. See on ka punkt, mille puhul peaks kaaluma, kas ta on põhjendatud.

Näete te ohtu selles punktis, sest sageli kahtlased teod selguvad hiljem, kolm aastat on lühike aeg?

Valimistsükkel on neli aastat. Aegumise üle on kindlasti põhjust arutada, aga mis see aeg olema peaks, aga selle 24 tunni pealt, mis ma seda eelnõud olen käes hoidnud, ma ei tahaks ühtegi täiendust lisada.

Endine õiguskantsler Allar Jõks on selle kohta öelnud, et selle punkti eesmärk võib olla Keskerakonna soov pääseda 1,2 miljoni suurusest nõudest, mis praegu kohtus on?

Ma arvan, et ükski muudatus ei tohiks viia selleni, et mingid probleemid õhku jäävad. Kui on päris probleemid, siis need peavad lõpuni menetletud saada. Aga Jõks saab seda lähemalt kommenteerida.

Selle eelnõu tulemusena on riigikontrolöril suur oht sattuda poliitikasse sekkumise süüdistusrahe alla?

Jah. Eks seda on aeg-ajalt ju praegu olnud riigikontrolli ajaloo jooksul. See on selgelt suur punane rätik, mis otse meile kätte surutakse.

Riigikontrolör valitakse ju Riigikogu poolt. Kas selle eelnõu seaduseks saamisel riigikontrolöri nö kahvlisse ei panda?