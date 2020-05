Video ⟩ Priit Sibul: mina ei ole ühtegi vorsti saanud

Kuidas nii, et riigikontroll ega ERJK ei teadnud selle eelnõust enne Riigikogule esitamist mitte midagi?

Mis saladus see ikka on, poliitilistes ringkondades oleme seda omavahel arutanud ja pidanud seda mõistlikuks, et erakonnad enda üle ei tee järelvalvet, vaid see võiks olla riigikontrollis. Ma olen sellest kunagi mingis kontekstis Janariga (Holm) rääkinud, aga mitte selles kontekstis, et meile on eelnõu valmis ja tuleb, vaid pigem uurinud, mis ta sellest arvab.

Kas see komisjon on teie meelest siis töötanud erapoolikult?

Ei, ma arvan, et ei ole, aga sellele komisjonile on aeg-ajalt ka ette heidetud seda, et kuna erakonnad sinna ise oma esindajad esitavad, siis justkui kontrollitakse iseennast. See on olnud üks etteheiteid sellele komisjonile varasemalt.

Ma ei ole ühtegi vorsti saanud ja ma arvan, et riigikontroll on väga pädev asutus kontrollimaks avalike vahendite kasutamist.

Võib-olla üks etteheide on hoopis see, et komisjon on liiga head tööd teinud ja olulisi asju päevavalgele toonud?

Ma arvan, et komisjon on teinud läbi aja head tööd.

Miks siis peab midagi muutma?

Nagu ma ütlesin, üks etteheide on olnud, et me esitame ise sinna esindajaid. Ma arvan, et see ei ole mõistlik kui erakondade üle on avalikkuses vahtu ja jama, mida ei ole võimalik maha võtta. Ma arvan, et erakondade toetamine, rahastamine peab olema läbipaistev ja sõltumatu.

Öelge ausalt, kui paksu vorsti Keskerakond teile pakkus selle eest, et te oleksite nõus selle eelnõuga kaasa minema?

Ma ei ole ühtegi vorsti saanud ja ma arvan, et riigikontroll on väga pädev asutus kontrollimaks avalike vahendite kasutamist.

Olete te valmis andma riigikontrollile vahendeid juurde, raha juurde, kuna annate talle täiesti uue funktsiooni juurde, lisaks sellele tuleb muut aka seadust, et ta saaks nüüd ka erasektorit kontrollida?