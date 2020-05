Video ⟩ Priit Sibul: mulle ei ole eelnõu eest keegi vorsti andnud

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et on idee tasemel sellest kunagi rääkinud ka riigikontrolöri Janar Holmiga.

Kuna erakonnad saavad avalikku raha riigieelarvest ja seda kasutavad, siis on see samm mõistlik, kuna paljude institutsioonide üle, kes avalikke vahendeid kasutavad ja saavad, nende üle teostab järelevalvet riigikontroll, põhjendas Sibul.

Ta möönas, et komisjon on teinud head tööd, kuid avalikkuses on olnud etteheiteid, et erakondade toetamine ja rahastamine peab olema läbipaistev sõltumatu.