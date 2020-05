Video ⟩ Jürgen Ligi ERJK likvideerimisest: see on korruptiivne

Jürgen Ligi, mida arvate eile menetlusse antud eelnõust, mis kaotaks ära Erakondade rahastamise järelvalvekomisjoni ja annaks selle rolli üle Riigikontrollile?

See on jälle üks poliitilise kultuuri madallend. Kui tekib erakondadel või erakonnal järelvalvega probleem, siis tuleb järelevalve tappa. Riigikontrollile selle funktsiooni andmine on ebaloomulik, kuna nad on avaliku sektori kontrollija, mitte kolmanda sektori ja teiseks see paneb nad ka väga tugeva poliitilise surve alla. Riigikontrolör valitakse teatavasti riigikogus jällegi poliitilise enamuse pinnalt. See on hästi alatu, et kui kuskilt tuleb mingi ebameeldiv kontroll, siis olgu see toiduohurtusest või tehnilises järelvalves või erakondade rahastamises või neid juhtumeid on olnud riburada, kel on enam-vähem sõltumatu funktsioon riigil, siis me lihtaslt võtame kätte ja lööme nuiaga neid.

Sellises olukorras, kus järelevalve toimib, minna järelvalvajat kaotama, see on korruptiivne.

Mis te arvate, miks see eelnõu menetlusse anti?

Loomulikult konkreetsed ajendid. Järjekordne probleem on Keskerakonnal, ma isegi rohkem erakondi ei hakka nimetama, aga ilmselgelt on erakondade rahastamise järelvalvekomisjon olnud aktiivne, nad näevad asju, juhivad tähelepanu, ei pane vangi, kõike saab kohtus vaidlustada, aga nad on olnud aktiivsed. Kui on kahtlased rahastamised olnud, siis nad on reageerinud. Erakondade rahastamine on minu meelest seetõttu olnud päris läbipaistev.

Mis te arvate, miks Isamaa ja EKRE läksid selle eelnõuga kaasa?

Ma ei annaks pead, et neil ei ole endal probleeme. See vorst vorsti vastu kaup on ju ilmselge. Hoiame aga kokku, mis see seal kobises ja see on ju olnud üldine hoiak, et sina mulle, mina sulle selles koalitsioonis. See ei ole olnud tavaline Eesti poliitikas!

Kas te tahate väita, et kui teie võimul olite, siis nii ei olnud?

Ei, sellist skandaali ei olnud, et minnakse tapma järelvalvajat.

Ma mõtlen pigem vorst vorsti vastu lähenemist?

Ega mingid poliitilised kokkulepped on, aga nad ei ole olnud sellised nahaalsed roppused. Loomulikult on erakondadel oma huvid, aga praegu on jutt neutraalsest järelvalvajast. On ju leitud, et see organisatsioon on pädev ja seal ei ole olnud võimalik ka midagi kinni mätsida, vaid ikkagi uuritakse. Sellises olukorras, kus järelevalve toimib, minna järelvalvajat kaotama, see on korruptiivne. Praegu minnakse võimu positsioonilt, koalitsioonierakonnad löövad seljad kokku hetkel, kus kellelgi neist on probleem tekkinud, see on väga erinev. Järsku lüüakse eelnõu letti, kus üks erakond saab järjekordse nõude.

Kas te arvate siis, et selle eelnõu taga võib olla mingi uus pomm, mis oleks plahvatanud selle sama komisjoni tegevuse tulemusena?