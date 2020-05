Video ⟩ Kert Kingo eelnõu saladuses hoidmisest: ma seda ei kommenteeri

Miks seda eelnõud salastati? Ei teadnud sellest erakondade rahastamise järelevalve komisjon ega ka riigikontroll kuni eilse õhtuni.

Ma ei nimetaks seda saladuseks. Tehti lihtsalt tööd, koostati eelnõu, töötati see välja. Ja kui see oli välja töötatud, siis esitasime selle.

Aga kas ei oleks pidanud osapooltega eelnevalt läbi rääkima?

Ma seda praegu ei kommenteeriks, kui palju ja millises ulatuses kellegagi on räägitud.

Millised etteheited teil komisjonile praegu on?

Mul ei oleks otseselt etteheiteid komisjonile. Aga kuna see erakondade rahastamise järelevalve komisjon teostab ikkagi järelevalvet erakondade rahastamise üle, siis ta peaks absoluutselt sõltumatu olema. Aga praegu on komisjonis seitsmest liikmest viis erakondade esindajad. Nad küll ei ole riigikogu liikmed ega valitsuse liikmed, aga erakondade esindajad. Sisuliselt on tekkinud olukord, kus teostatakse järelevalvet iseenda üle.

EKRE on pikka aega rääkinud sellest, kuidas tuleb süvariik pilbasteks lüüa, ametnike riik tuleb lõpetada ja nüüd siis äkki tulevad, nagu Vändrast saelaudu, eelnõud, mis suurendavad ametnike võimu. Ka praegu te tahate vähendada poliitikute rolli, anda selle taas täielikult ametnike kätte, mida tooks kaasa riigikontrollile järelvalvefunktsiooni andmine?

Ma ei nimetaks seda ametnike võimuks. Kuna me räägime järelevalvest ja ilmselgelt on siin väga oluline sõltumatus, siis selle nimel me töötamegi. Nagu me oleme öelnud, peab kõik olema läbipaistev, peab olema sõltumatu, et oleks objektiivne asi. See ongi selle eelnõu eesmärk.

Kas on ühtegi juhtumit olnud, kus me võime öelda, et praegune komisjon ei ole olnud sõltumatu?

Ma seda ei saa väita. Aga nagu ma tõin välja, siis komisjonis on seitsmest liikmest viis erakondade poolt saadetud esindajad. Me kõik oleme inimesed, tahtmatult – kas me ise saame aru, ikkagi kellelgi on mingid seisukohad või soojemad tunded millegi suhtes. Juba seetõttu ta ei ole täielikult sõltumatu, ta ei vasta nendele kriteeriumitele.

Või on ta hoopis liiga efektiivselt töötanud, kui vaadata minevikku?

Ei ole kindlasti liiga efektiivselt. See on väga tervitatav, kui tegeletakse sellise teemaga ja tuuakse rikkumised välja, kui nad leitakse.

Keskerakonnas on neid päris mitmeid leitud. Öelge ausalt, mida Keskerakond teile vastu lubas selle eest, et see eelnõu nüüd menetlusse läks?

Seda eelnõu ei koostatud ja see mõte ei tulnud sellest vaatevinklist, et keda kui palju on uuritud või jälgitud. See oli puhtalt selle eesmärgiga, et see ei vastanud ikkagi järelevalve põhimõttele. Ehk siis järelevalve ei saa olla, kus teostatakse iseenda üle järelevalvet.

Aga huvitav on see, et riigikontrolör ise ütleb, et see komisjon on väga hästi toiminud ja nemad üldse ei tahaks seda rolli endale saada?

Ma ei seagi kahtluse alla seda toimimist, aga kui me räägime, taas jälle kordan, järelevalve põhimõttest, siis te saate ju aru - seitsmest inimesest viis on erakondade enda esindajad, siis me ei saa erakondade üle sellisel kujul järelevalvet objektiivselt ju teha. Siin on inimlik faktor ka sees. Tahtmatult ju on mingid emotsioonid.

Samas, miks ei oleks võinud olemasolevat komisjoni remontida?

Aga millisel kujul see remont oleks pidanud siis olema? Ma ei kujuta ette – ikka jälle erakondade esindajad. See oleks ju täpselt sama olukord olnud.

Kas riigikontrollile on plaanis anda lisajõudu sellega tegelemiseks ja võib-olla ka seadusi muuta selle jaoks, et ta saaks selle olulise funktsiooni endale võtta?