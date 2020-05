Viimsi valla uueks abivallavanemaks valiti Marju Aolaid

«See on suur usaldus ja usun, et saan oma senised teadmised ja kogemused Viimsi valla hariduselu ja noorsootöö juhtimisel edukalt rakendada,» kommenteeris Aolaid.

Viimsi koalitsiooni aseesimees ja volikogu liige Jan Trei sõnas, et väljatöötamist ootab uus Viimsi valla haridusvaldkonna arengukava, hariduse- ja kultuurikeskuse Artiumi rajamine, Randvere Kooli juurdeehituse projekteerimine ning ujula rajamine. Samuti on tema sõnul vaja leida uus tubli direktor Haabneeme Koolile.

«Kõik need nimetatud väljakutsed seisvad Viimsi valla haridusvaldkonna abivallavanema töölaual. Mõistagi on nende tegemiste juures suureks toeks ka Viimsi Vallavolikogu. Usun kindlasti, et Marju Aolaid on kogenud ja võimekas inimene neid väljakutseid täitma,» ütles Trei.

«Hariduse abivallavanema ametikoht on olnud mitu kuud täitmata. Abivallavanem Annika Vaikla on sellel ajal hariduse valdkonna vedamisega väga hästi hakkama saanud ja paljud olulised küsimused on leidnud lahenduse. Marju Aolaidil on väga hea ülevaade Eesti haridussüsteemist ning tal on ka pikaaegne töökogemus omavalitsuses nii vallavalitsuse liikmena kui vallavolikogu hariduskomisjoni juhina. Olen kindel, et hariduse valdkond saab endale hea juhi ja meie endale professionaalse, toreda uue kolleegi,» lisas Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Marju Aolaid on sündinud Paides. 1988. aastal lõpetas Paide 3. Keskkooli, mõni aasta hiljem sai Tallinna Ülikoolist pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala diplomi ning omab Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduses magistrikraadi. Marju on töötanud pea kuus aastat koolis õpetajana, seejärel ligi 15 aastat panganduses inimeste arendaja, koolitaja ja juhina. Viimased viis aastat on Aolaid töötanud SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juhatajana ja lisaks on olnud alates 2013. aastast Harku vallavalitsuse liige.

Alates 10. detsembrist 2019 on Viimsi valla abivallavanem Annika Vaikla asendanud alus-, üld- ja huviharidus ning noorsootöö valdkonda.