Tiit Land: konkurss ei tähenda seda, et ei peaks tegema koostööd

Land tõdes, et koostöö on vajalik eelkõige ebapopulaarsete õppesuundade tõttu. «Ma näen väga tõsist koostöövajadust - on need erialad, kus meil on vähe tudengeid, aga mis on väga vajalikud ja väga olulised,» ütles Land ja lisas: «Võtame näiteks mõlemad ülikoolid, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool, kus loodus- ja täppisteaduslikes ainetes tudengeid napib».