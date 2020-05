Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus langes alla 30 protsendi

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29,9, Keskerakonda 25,4 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Eelmise nädala tulemustega võrreldes on Reformierakonna toetus ühe protsendi võrra madalam ning esimest korda alates eelmise aasta märtsist jääb suurima opositsioonipartei toetus alla 30 protsendi. Reformierakonna toetus saavutas valimiste järgse tipu eelmise aasta augustis, kui see oli 38,5 protsenti, ning selle ajaga võrreldes on nad kaotanud praeguseks 8,6 protsenti oma toetusest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,3, Eesti 200 7,9 ning Isamaa 5,1 protsendiga. Isamaa toetus on madalaimal tasemel alates eelmise aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlemist alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,7 ja opositsioonierakondi 38,2 protsenti vastajatest. Koalitsiooni toetus on käesoleva aasta kõrgeimal tasemel.

Teadur Martin Mölder märkis, et kui võrrelda selle nädala tulemusi eelmise nädala omadega, siis ühe nädala lõikes on muutusi märgata vähe. «Nagu enamasti, jäävad lühiajalised kõikumised statistilise vea piiresse. Samas iseloomustavad kõik need väikesed nihked, mida praegu näeme, erakondade toetuse liikumise pikaajalisi trende - Reformierakonna toetus on keskeltläbi langemas, Keskerakonna ja EKRE toetus tõusmas, sotsid ja Eesti 200 on stabiliseerunud kuskile viie ja kümne protsendi vahele ning Isamaa on langemas viie protsendi juurde. Väikeste ja nädala lõikes märkamatute sammudega on kõik liikunud oma tuttavas suunas,» ütles Mölder.

Murrangulisi muutsi pole tema sõnul näha ka üksikutes valijagruppides, kuid mõnele arengule võiks siiski tähelepanu juhtida. «EKRE on juba viimased kolm nädalat olnud sotside asemel teiseks kõige populaarsem erakond kõige nooremas vanusegrupis ning Keskerakonna järel ja Reformierakonna asemel teiseks kõige populaarsem erakond kõige madalama sissetulekuga valijate grupis. Üle tuhande euro kuus teenivate hulgas valitseb Reformierakond. Nende toetus on alates eelmise aasta lõpust keskeltläbi kasvanud kõige nooremas valijagrupis ning on olnud pikemajaliselt stabiilne oma kõige kindlamas kantsis - kõige kõrgema sissetulekuga valijate hulgas. Kõikides muudes valijagruppides on Reformierakonna toetus viimasel ajal liikunud allamäge,» märkis Mölder.

Kui eelmise aasta teises pooles oli Keskerakonna ja Reformierakonna üldise toetuse vahe stabiilselt natuke üle kümne protsendi, siis alates selle aasta algusest on ta teinud kiire kukkumise umbes viie protsendi peale. «Kui samasugune pikaajaline tempo jätkub, siis paari-kolme kuu pärast võiks nende kahe erakonna toetus olla võrdsustunud. Samas tuleb peagi vahele suvi, kus poliitiline rütm on paratamatult teistsugune,» ütles Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.