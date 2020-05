OTSE POSTIMEHEST ⟩ ERJK asejuht Kaarel Tarand kommenteerib võimuliidu plaane

Teemaks vaid päev peale eriolukorra lõppu võimuliidu poliitikute poolt ootamatult Riigikogu menetlusse antud eelnõu, millega tahetakse likvideerida senine erakondade rahastamise järelvalvaja ja anda see ülesanne Riigikontrollile. Miks tehti eelnõu komisjoni seljataga ja just nüüd? Mis võib olla eelnõu tegelik eesmärk ja kellele muudatus kasulik on? Mis on need käimasolevad menetlused, mis võinuks ajendada võimuliitu seda muudatust tegema?