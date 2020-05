ERJK asejuht Kaarel Tarand: metaandmed paljastavad eelnõu autorina keskerakondlase Jurtšenko

«Selles mõttes on Keskerakond pannud oma head koalitsioonipartnerid pisut nirusse olukorda. Ühisloominguna on seda esitatud, aga üheskoos pole seda algusest peale tehtud,» ütleb Erakondade Rahastamise Järelvalvekomisjoni asejuht Kaarel Tarand. «Ajakirjandusele võiks huvi pakkuda sellise tagasihoidliku isiku nagu Julianna Jurtšenko nimi. Selle eelnõu faili metaandmetes figureerib just selle Jurtšenko nimi kui dokumendi looja ja autor.»

Tegemist on Keskerakonna noortekogust juba 2008. aastal Keskerakonna täisliikmeks saanud inimesega, kes on kandideerinud ka valimistel Keskerakonna nimekirjas. «Ta on töötanud – üllatus-üllatus – Tallinna munitsipaalsüsteemis, on olnud lähim abiline Raimond Kaljulaidile mingitel aastatel ja ei ole jätnud partei poolt temale osutatud teeneid tasumata. Aastate jooksul on ta erakonnale annetanud ka kokku väikeste summade kaupa igal aastal kokku üle 5000 euro,» valgustab Tarand.