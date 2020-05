Otse Postimehest ⟩ Eesti Advokatuuri esimehe sõnul ERJK likvideerimise argumendid ei päde

Tehveri sõnul oligi sellisel kujul komisjoni ellu kutsumise põhjus välistada poliitilise kallutatuse võimalus. «Kallutatuse pidi välistama see, et seal ei saa ühelgi erakonnal olla domineerivat mõju selle läbi, et sinna nimetavad liikmeid kõik parlamendis esindatud erakonnad. Konkreetset kaasust, mis annaks kahtluse alla seada komisjoni sõltumatuse, ei ole siiamaani ette tulnud. Järelikult, kui lähtuda põhiprintsiibist, et tõe kriteerium on praktika, siis siiamaani on komisjon suutnud tõestada, et on tegutsenud sõltumatult,» leidis ta.