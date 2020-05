Parlamendi liikmed ei pea enam täiskogu istungitel füüsiliselt Riigikogus viibima

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse (176 SE) kohaselt võib kaugosalusega istungi läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas istungit jälgida ja teha istungi toiminguid. See tähendab, et istungil peab olema võimalik esitada eelnõusid, pidada ettekandeid, esitada suulisi küsimusi, esineda sõnavõtuga, protestida ja hääletada. Samuti peab olema võimalus anda teada nende tegemise takistusest. Kui esinevad takistused, mis ei võimalda kaugosalusega istungi läbiviimist, katkestab istungi juhataja istungi kuni takistuste kõrvaldamiseni.