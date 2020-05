Andres Metsoja: Eesti kaitsetööstussektor vajab senisest suuremat riigi tuge ja võimestamist

Ta tõdes, et vähemalt kahe protsendi eraldamine SKTst riigikaitsesse on saanud Eestis erakondadeülene seisukoht, mida ei tohi unustada ka majanduslanguse ajal. «Kahe protsendi nõuet ja seni kavandatud investeeringuid ei tohi unustada ka majanduskriisi tingimustes. Iga kulutatud eurot tuleb hinnata kriitiliselt, kuid lühiajaliselt kerge otsusena näiv kaitseeelarve vähendamine seaks ohtu meie riigikaitse pikaajalise perspektiivi ja jätkusuutlikkuse. Meie kõigi ühine pingutus peab olema maksimaalse kaitsevõime tagamine ja selleks vajaliku rahastuse leidmine.»

«Eesti ühiskonna kaitsetahe on kõrge ning seda tuleb hoida ja veelgi suurendada. Kõik pingutused – alates kvaliteetsest varustusest ja piisavast rahastusest lõpetades isamaaliste haridusprogrammidega aitavad Eesti elanike kaitsetahet suurendada. Viimased kuud on näidanud, et riigikaitse on meie kõigi igapäevane ühine pingutus. Kaitskem Eestit ja kaitskem meie Isamaad,» lõpetas Metsoja.