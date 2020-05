FOTOD ⟩ President Kersti Kaljulaid külastas Haapsalu riigimaja kaugtöökeskust

Presidenti tervitas Haapsalu riigimajas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin. Kusmini sõnul on riigimajade kaugtöökohtade kasutamine aasta-aastalt kasvanud. «Avaliku sektori töökorraldus eeldab aina rohkem paindlikkust ning kontoriväliseid töötegemise võimalusi. Riigimajade kaugtöökohad on hea võimalus, et mugavalt ja turvaliselt töötada,» lisas Kati Kusmin.