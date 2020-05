Võõbu–Mäo neljarajaline lõik kujunes planeeritust odavamaks

GRK Infra ASi tegevjuht Tarvi Kliimask kinnitas, et Võõbu–Mäo teelõigu ehituslepingu sõlmimine on töövõtjale tõsine väljakutse. «GRK Infra AS on viimased kaks aastat edukalt ehitanud Ardu–Võõbu teelõiku ning see sisendab optimismi ka uue lepingu edukaks toimimiseks,» kinnitas Kliimask. «Ajaliselt pikk ja suuremahuline töö garanteerib ehitajale stabiilsuse, aga see tähendab ka vastutuse võtmist. Kinnitame valmisolekut töid teha ning soovime valmis ja kvaliteetse töö üle anda tähtaegselt nii tellijale kui ka liiklejale.»