Andrus Ansip: valitsus on koroonakriisis tegutsenud kakofooniliselt

«Valitsus on kriisi algusest lohisenud rahva järel, ka eriolukord kuulutati välja rahva survel,» sõnas Ansip. «Inimesed hoiavad omavahel distantsi oma hangitud teadmiste põhjal, mitte valitsuse käskudele tuginedes. Rahva terve mõistus on see, millele oleme selles kriisis kinnitust saanud. Hea pole olnud mitte valitsuse käitumine, hea on olnud rahva käitumine.»

Ansip sõnas, et praegune valitsus ei ole olukorra tõsidusest aru saanud. «Kriisi algul ronis Ratas helikoperisse ja vaatas, kuidas viirus vastu meie suletud piire põrkab. Siis läks nädal aega mööda, kui saadi aru, et kriisiolukorras võiks ka isikukaitsevahendeid vaja olla, kuigi Euroopas oli viirus selleks hetkeks juba laastav.» Samuti ei saadud Ansipi sõnul õigel ajal aru, kui tähtis roll selles kriisis on inimeste testimisel, näiteks Saaremaal otsustati kriisi harjal drive-in testimine üldse ära keelata.

Valitsusel on Ansipi sõnul lahendada väga keeruline optimeerimisülesanne. «Kõiki koju istuma panna on suhteliselt kerge lahendus. Näib, justkui valitsus tegutseks resoluutselt, aga kui palju see lausaliste meetmete rakendame tekitab majanduslikku kahju, pole meie valitsusele huvi pakkunud.»