Miks eelistada allergeenivabasid värve?

Paraku kasvab tänapäeval allergikute arv jõudsalt ja koos sellega ka meie kõigi terviseteadlikkus. Allergoloogid soovitavad siseruumide kujundamisel pöörata erilist tähelepanu ehitus- ja viimistlusmaterjalidele. Need ei tohiks eritada mingeid lõhnu ega mikroosakesi. Samuti peaksid kõik pinnad olema kergesti puhastatavad. Kõige ohustatum grupp, kes nende reeglite eiramise puhul kannatavad, on allergikud, lapsed, rasedad ja vanemad inimesed.

Valime värvitooteid

Üht-teist arvame me kõik tervislike materjalide valikutest teadvat. Näiteks seda, et värvitud seinapind on allergiavabam kui tapeeditud. Ja et veepõhine värv on tervisohutum kui lahustipõhine värv. Kui kodust maalritööd tehakse harva või väikestel pindadel, siis elukutselised maalrid teevad oma igapäevatööd kaheksa tundi päevas. Seega võib need ametimehed ja –naised terviseriski pingereas lausa esiritta seada.

Tikkurila Eesti tehases alustati tervisele võimalikult ohutute värvide tootearendusega juba kaheksa aastat tagasi. Eesmärgiks seati allergikutele ohutud värvid, mis oma kasutamisomadustelt ja kvaliteedilt tavapärastele värvidele alla ei jääks.

„Veepõhised, lõhnatud, lihtsasti kasutatavad, kulumiskindlad, suurepärase katvusega – just sellised omadused on täna kõigil Vivacolori Green Line seeria sisevärvidel,“ räägib AS Tikkurila laborijuhataja Artur Telling. Nii maalritöö käigus kui ka kuivanuna ei lendu keskkonda mikroosakesi ja värvitud pinnad on kergesti puhastatavad. On madalama, kõrgema läikega värve, millega saab katta seinu, lagesid, põrandaid, mööblit, radiaatoreid.

Vaata seinte ja kummuti värvimist Green Line värvidega siit:

FOTO: Vivacolor

Tänapäeval on suurepärane, et värvitoonide valik on praktiliselt piiramatu. Samal ajal võib olla pisikese värvinäidise pealt keeruline valida just seda õiget tooni, mida oled ette kujutanud. Sellises olukorras tasuks värvida välja ühte või mitut lemmiktooni esialgu väikesele pinnale seinal või plaadil ning veenduda, milline meeldib enam. Vivacolor Color Test seinavärv on just selleks mõeldud – nn testpurk on vaid 0,45L ja seda ei ole kulukas soetada. Color Test toodet saab toonida tuhandetes toonides. Vaatle väljavärvitud värvitooni konkreetses ruumis teiste esemete kõrval ja ka erinevas valguses.

Allergialiidud tunnustavad

Vivacolor Green Line värvid on tervisele ohutud ja heaks kiidetud Eesti, Läti ja Leedu allergialiitude poolt. Allergialiitude tunnustus ja Põhjamaade Ökomärgis (Luigemärk) värvipurgil annavad tunnistust, et nende värvide tootmisprotsess on alates tooraine soetamisest kuni värvi purki jõudmiseni hoolikalt reguleeritud ja range kvaliteedikontrolli on läbinud nii tooraine kui ka valmis värvid.

Värvipurkidelt leiab ka märgise PIR (Post Industry Recycling), mis annab märku, et plastpakend koosneb 40% taaskasutatud plastist ehk on keskkonnasäästlik. FOTO: Vivacolor

FOTO: Vivacolor

Allergiavaba tulevik

Kas ühel heal päeval teevad kõik kliendid ja värvitootjad vaid ühe ja ainsa valiku: allergeenivabad värvid? See pole sugugi lootusetu unistus. Mida rohkem kasvab inimeste teadlikkus toodete koostise osas ja mida rohkem hakkavad nad otsima värvipurkidelt allergialiitude tunnustust ja keskkonnasäästlikkust kinnitavaid märke, seda sagedamini hääletavad nad oma valikuga niisuguste värvide kasuks. Ja seda enam panustavad värvitootjad terviseohutute värvide väljatöötamisse ja tootmisse. „Allergeenivabade värvidega ei ravi me ühtegi haigust,“ rõhutab Telling. „Küll saame pakkuda elukeskkonda, kus tervislikumalt elada.“