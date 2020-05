Valitsus tühistas alkoholimüügi piirangud

Kui koroonaviiruse levimus ei suurene, siis on 1. juunist lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid. Seda nii sise- kui välitingimustes, kui ürituse korraldajad karanteerivad, et kehtib 2+2 reegli täitmine. Siseruumides tohib täituvus olla maksimaalselt 50 protsenti ja osaleb kuni 50 inimest. Välitingimustes on osalejate maksimaalne lubatud arv 100 inimest.