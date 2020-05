Kiisler kukutas ERJK kiirkorras menetlemise plaani

Kallas lisas, et koalitsioon põhjendas kiirmenetlust ajakriitilisusega: «Küsimustele, miks see on ajakriiline, kas see on seotud koroonakriisiga, tuleva majanduskriisiga, vastuseid kahjuks ei olnud. Me kuulasime küll riigikontrolöri, kes ütles, et see on väga halb mõte,» ütles ta.