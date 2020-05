Eestist võib saada Euroopa oluline ilmakeskus

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (edaspidi ECMWF) on välja kuulutanud hanke, et leida peamiselt kosmoseandmete ja muu seirega tegelevale keskusele asukoht Euroopa Liidu riigis. Loodav keskus tegeleks ELi rahastatavate teenuste (Copernicus, Euroopa horisont ja Digitaalne Euroopa jms) elluviimisega.

Keskus tegutseb nii teaduskeskusena kui ka ööpäevaringselt toimiva operatiivteenistusena, mille põhiülesanne on liikmesriikidele kuni 10-päevaste numbriliste ilmaprognooside tagamine. Lisaks haldab keskus maailma suurimat meteoroloogiliste andmete arhiivi, teostab kliima järelanalüüse ning võimaldab liikmesriikidel kasutada oma superarvutusressursse. Keskuse peakontor asub Readingis, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

«Maineka valitsustevahelise organisatsiooni keskuse majutamine annaks Eestile kaalu välissuhetes nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas,» ütles keskkonnaminister Rene Kokk. «Oluline on ka, et keskus mõjutaks heas suunas ka Eesti ettevõtete tegevust ja tööjõuturgu. Keskusesse koonduks kuni 250 kõrgetasemelist spetsialisti ning see avaks Eesti teadlastele uusi koostöövõimalusi.»

Eestis keskkonnaseirega tegeleva Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala lisas: «See on kahtlemata ambitsioonikas plaan, pelgalt proovides on rohkem võita kui kõrvaltvaatajaks jäädes. Lisaks sellele, et keskusest saaks oma valdkonna tippkeskus, suurendame Eesti kui atraktiivse tööandja kuvandit, pakkudes kõrge kvalifikatsiooni- ja palgatasemega töökohti.» Keskkonnaagentuuri direktor märkis, et keskuse Eestisse toomine aitaks elavdada ka kriisist räsitud turismi-, majutus- ja konverentsiteenuseid.