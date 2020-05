Maadevahetuse kriminaalasja kaebajate süüdimõistmine jääb jõusse

Riigikohtu kriminaalkolleegium otsustas jätta Kalev Kanguri, Toomas Annuse, Järvevana OÜ (endiste ärinimedega AS Järvevana ja AS Merko Ehitus) ja AS-i Kapitel (endise ärinimega E.L.L. Kinnisvara AS) kaitsjate ning Villu Reiljani kaitsja teistmisavalduse läbi vaatamata.