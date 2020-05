Egiptus kavandab koroonamaksu

Kui parlament seaduseelnõu heaks kiidab, jõustub see juulis. Maksustatakse nii ava- kui erasektori netosisssetulekud, mis on suuremad kui 2000 Egiptuse naela (umbes 125 dollarit) kuus.

Mõned Facebookis sõna võtnud inimesed märkisid, et pensionäridelt osa nende sissetuleku äravõtmine on vastuolus põhiseadusega.

Valitsuse avalduses öeldi, et võimalikuks erandiks on need inimesed, kes "töötavad valdkondades, mis said majanduslikult kahjustada koroonaviiruse leviku tõttu". Samas ei täpsustatud neid valdkondi.