Videoreportaaž ⟩ Kui usaldusväärsed on koroona antikehade kiirtestid?

«Tahtsin testi teha, kuna veebruaris perega Põhja-Itaalias suusatamas käies lahvatas seal ootamatult koroonaepideemia ja tagasi tulles oli meie pere kaks nädalat karantiinis,» ütleb omale testi teinud teleajakirjanik Elo Mõttus-Leppik. Testi tegi ta koos kolleeegi Imre Kaasiga, kellega eriolukorra ajal juhiti ka kahasse koroonateemalist erisaadet, kus nad intervjueerisid nii ministreid, eksperte kui ka presidenti. «Meie täna tehtud testi tulemused tulid õnneks negatiivsed,» ohkasid Imre Kaas ja Elo Mõttus-Leppik kergendatult, et nad ei ole kedagi teadmatusest viimase kahe kuu jooksul intervjueerides ohtu seadnud.

«Testi tegemine ise oli imelihtne. Tuleb võtta pipetiga näpu otsast verd, panna see vastavasse testi lahtrisse ja spetsiaalne vedelik teise lahtrisse ja siis oodata mõned minutid. Kui testrile tekib üks triip, siis antikehad puuduvad ja kui kaks triipu, siis on antikehad olemas,» kirjeldab Elo Mõttus-Leppik.

Testreid on kaks, üks IgG test näitab antikehi, mis hakkavad tekkima umbes 2-3 nädalal peale haigestumist, need on püsivamad ja peaks tagama pikaajalise immunnsuse. IgM antikehad tekivad varem, umbes 5-6 päeva peale haigestumist ja on mõeldud kiireks võitlusesse asumiseks ja nende tase hakkab inimese organismis aja jooksul vähenema.

Testi tegi ka märtsikuus Saaremaal toimunud Mullifestivalil nakkuse saanud Liviko töötaja Anu Ojase, kes viibis Merimetsa nakkushaiglas ravil kaks nädalat, põdes kahepoolset kopsupõletikku ja võitles mitu päeva oma elu eest intensiivraviosakonnas. «Ma mäletan kõige kriitilisemat ööd haiglas, kui mul oli 40 kraadi palavikku ja ma sain väga vaevaliselt hingata. Ma tundsin, et nüüd on kõik, menam ei jaksa. See tundus isegi kergendus, kuna nii halb oli olla, aga samas oli nii kurb, et ma ei näe enam oma lähedasi, abikaasat, lapsi. Sellest on siiani raske rääkida,» meenutab Anu Ojase keerulisi hetki haiglas, mil ta intensiivraviosakonda viidi. «Samas on hea, et nüüd on kõik läbi ja läheb aina paremaks.»

Täna, ligi kaks kuud hiljem, näitab talle tehtud antikehade test, et tal on tekkinud just spetsiifilised IgG tüüpi antikehad, mis tagavad pikaaegse immunsuse. «Jess! Perearstikeskuses mulle pole seda testi tehtud, aga tänu teile olen nüüd kindel, et mul on tekkinud immuunsus,» rõõmustab Ojase.

Viroloog Irja Lutsar annab lootust, et see kaitse jääb püsima pikaks ajaks. «Ma arvan, et need inimesed, kes on nüüd kokku puutunud koroonaviirusega kevadel, nemad on sügisel selle vastu kaitstud. Aga mürki ma ei julge võtta, sest tõesti, ega kellelgi ei saa olla rohkem andmeid kui viis kuud.»