Narva saab ühe riigigümnaasiumi asemel kaks

«Kui me toetame seda, siis aastal 2023 me näeme Narva linnas kaht uut gümnaasiumi, üks on riigigümnaasium, kus õpitakse kahes keeles, ja teine on eesti gümnaasium,» rääkis Jevgrafov, kelle sõnul on pluss see, et soovitakse sellele juurde ehitada just eestikeelsetele lastele mõeldud lasteaia.