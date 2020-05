Uue koroonaviirusega nakatunute arv maailmas ületas 5,25 miljonit

Kokku on nüüd maailmas ametlikult registreeritud 5 250 658 nakkus- ja 339 172 surmajuhtumit.

Euroopa on kõige rängemini kannatada saanud maailmajagu 2 003 510 nakatunu ja 173 186 COVID-19st põhjustatud surmaga. Riikidest on viirus suurimat laastamistööd teinud USA-s, kus on nakatunud 1 604 879 ja surnud 96 125 inimest.

Need viimased arvud tähendavad, et registreeritud juhtumite arv on maailmas kuuga kahekordistunud ning 250 000 nakatunut on lisandunud vähem kui kolme päevaga.

Piirkondadest võib kiireimat uute juhtumite juurdekasvu nüüd täheldada Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides. Reedel lisandus seal 33 719 nakatunut, samas kui Ühendriikides ja Kanadas 28 647.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tõdes reedel, et Lõuna-Ameerikast on kujunemas uus pandeemia epitsenter, eriti murettekitavaks hinnati olukorda Brasiilias.