Reinsalu: 500-miljardi fondi loomine pole Eesti jaoks väike küsimus

«Kui on tegemist rahaga, siis tuleb olla väga ratsionaalne. See tähendab ratsionaalsust selles osas, et kui on mingid ettepanekud laual, mis näevad ette tsentraalset raha jagamist ja tsentraalset raha kogumist, siis on alati küsimus, /.../ kellele see on kasulik. See ei ole kuidagi häbiväärne küsimus,» kommenteeris Reinsalu.

Ministri sõnul oleks Eesti osa selle fondi tagasimaksmisel suur. Reinsalu nõustus Eesti Panga endise presidendi Ardo Hanssoni arvutusega, et 500 miljardi eurose laenukoormuse puhul oleks Eesti tagasimakse osa sellest umbes miljard eurot.

«See on umbes neli protsenti meie sisemajanduse koguproduktist. Täna on meie laenukoormus üldse kokku kaheksa protsenti, Euroopa Liidus tervikuna on laenukoormus 80 protsenti. Tegelikult meie jaoks see pole sugugi pisike küsimus, et üks laen. Kui võtta nõnda, et on sul laen 100 protsenti oma SKP-st laenatud, meie jaoks tähendaks see kaudselt või otseselt 50-protsendilist kogu laenukoormuse kasvu olukorras, kus pole arusaama, mis laenu eest antavate toetustega juhtuma hakkab. Kindlasti meie hoolsuskohustus Eesti maksumaksjate ees on selgusele jõuda ja langetada ratsionaalsed otsused,» selgitas ta.