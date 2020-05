Videoloeng ⟩ Martin Ehala jagab õpetussõnu eesti keele riigieksami sooritamiseks

Juba eeloleval reedel asuvad tänavused abituriendid sooritama eesti keele riigieksamit, mis on gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks. Kuigi tänavu on need eriolukorra tõttu vabatahtlikud, on üle Eesti siiski kümneid tuhandeid noori, kes oma senistele valikutele ja õppimise efektiivsusele ühtse eksami abil mõõdetavat tagasisidet soovivad.