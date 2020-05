Rattaõnnetustes on tänavu viga saanud ligi sada inimest

«Inimesed kasutavad rohkem kergliiklusteid ja jalgrattaid. Seal, kus on inimesi, juhtuvad õnnetused,» ütles Põhja prefektuuri välijuht Ragnar Jänes uudistesaatele «Aktuaalne kaamera».

Politseiniku sõnul on oma roll õnnetuste sagenemisel ka selles, et ratturid tegelevad sõidu ajal kõrvaliste tegevustega.

Ka taunib politsei aina enam levinud kommet sõita liikluses kõrvaklappidega. «Kuulmine on meil üks tähtsamaid meeleorganeid, mis liikluses on kasutuses peale silmade. Proovige nii sõita, et te midagi ei kuule,» sõnas Jänes.