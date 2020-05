Maanteeamet sulgeb ohtlikus seisukorras silla

Väike-Emajõele rajatud Restu paisul puudub vee paisutamiseks seadusega ettenähtud Keskkonnaameti veeluba. Paisutuse tõttu tungib surveline vesi läbi silla konstruktsiooniks olevate sammaste ja on need muutunud avariiohtlikuks. Maanteeamet on praeguseks piiranud sillal koormust ja sulgenud silla ühe poole, ent liiklejate ohutuse tagamiseks tuleb sulgeda kogu sild.