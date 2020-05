Plaanilise raviga seotud koroonapiirangud hakkavad vaikselt taanduma

Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ütles Postimehele, et võrreldes aprilli lõpuga, mil olid kehtestatud miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele (TTO) plaanilise töö taastamiseks Covid-19 epideemia tingimustes, on olukord riigis muutunud stabiilsemaks ja ohutumaks. Just see võimaldab terviseametil kaaluda ka miinimumnõuete leevendamist.