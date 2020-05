Pildid ⟩ Reostustõrjelaev paigaldab Toila merereostuse ümber piirdepoomid

PPA reostustõrje vanemspetsialist Tauno Mettis ütles päästetööde algus on veninud seetõttu, et vrakk, millest küttesegu lekib, on ümbritsetud lõhkekehadest. Kütust lekib Teise maailmasõja ajal hukkunud, pooleks läinud ja lekkiva Saksa sõjalaeva vrakist. Laeva jäänuste lähistel on kümmekond lõhkekeha.